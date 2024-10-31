أعلن جيرجيلي جولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري "هنغاريا "، أن مخابرات بلاده تمكنت من إحباط محاولات أجهزة مخابرات أجنبية لترتيب إمدادات أسلحة منتجة في الجمهورية إلى أوكرانيا.

وجاءت تعليقات المسؤول في مؤتمر صحفي حكومي، ردا على سؤال من صحيفة Magyar Nemzet حول التقارير التي تفيد بأن أجهزة المخابرات الأجنبية في حلف شمال الأطلسي وخارج الكتلة تحاول ترتيب توريد الأسلحة والمعدات العسكرية من المصانع في هنغاريا إلى مناطق القتال في أفريقيا وأوكرانيا.

وقال غريغريلي: "في الواقع، كانت هناك محاولة لاستخدام قوة الصناعة العسكرية الهنغارية لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، لكن المخابرات الهنغارية المضادة اكتشفت ذلك وتمكنت من إيقافها، ولا يسعني إلا أن أقول إن موقف الحكومة الهنغارية لم يتغير. لن نقوم بتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية".

وفي مارس 2022، أصدر البرلمان الهنغاري مرسوما يحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من أراضي الجمهورية. وقد أعلنت بودابست مرارًا أنها تؤيد وقفًا مبكرًا لإطلاق النار وبدء مفاوضات السلام، فضلًا عن معارضتها للعقوبات على موارد الطاقة الروسية.

ووفقًا لرئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، فإن "خطة النصر" التي يتبناها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تثير القشعريرة. كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى تغيير استراتيجيته والبدء في حل سلمي للصراع في أوكرانيا.