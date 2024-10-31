بايرن ميونخ يتفادى مفاجآت الكأس باكتساح ماينز

اكتسح فريق بايرن ميونخ، مضيفه ماينز برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب ميوا أرينا، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ألمانيا.

دخل بايرن ميونخ مباراة ماينز بالقوة الهجومية الضاربة، لتحقيق الفوز عليه؛ لمواصلة مشواره في كأس ألمانيا، وتفادي مفاجآت البطولة، التي كان أبرزها توديع بوروسيا دورتموند للمسابقة بعد الخسارة فولفسبورج.

بايرن ميونخ لن يلدغ من الجحر مرتين

سجل جمال موسيالا 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 2 و37 و45+4، بينما أحرز ليروى ساني هدفًا في الدقيقة 45+1.

وجاءت أهداف المباراة في الشوط الأول، ليحافظ بايرن ميونخ على نظافة شباكه في الشوط الثاني، ليتأهل للدور المقبل وينجو من فخ مفاجآت الكأس.

وبذلك، تأهل بايرن ميونخ إلى دور الستة عشر من بطولة كأس ألمانيا على حساب ماينز، لينجو من تكرار واقعة الموسم الماضي، حينما ودع المسابقة من نفس الدور بعد خسارته من فريق زاربروكن الذي يلعب ضمن دوري الدرجة الثالثة.