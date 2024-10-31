بارما يفرض تعادلًا مثيرًا على يوفنتوس في الدوري الإيطالي

فرض فريق بارما تعادلًا على مضيفه يوفنتوس بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

تقدم بارما على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف خلال الشوط الأول، بعدما باغت أصحاب الأرض بهدف مبكر.

أهداف مباراة يوفنتوس ضد بارما

افتتح إنريكو بريجنولا التهديف في الدقيقة الثالثة، ليضع بارما في المقدمة مبكرًا.

وأدرك وستون مكيني التعادل لفريق يوفنتوس في الدقيقة 31، قبل أن يعيد سيمون سوم بارما للتقدم من جديد بهدف ثان في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، نجح تيموثي وياه في تعديل النتيجة، مسجلًا هدف التعادل لليوفي في الدقيقة 49، ليبدأ يوفنتوس رحلة البحث عن هدف الفوز، لكنه فشل في ذلك، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

وكان يوفنتوس خرج بتعادل مثير في المباراة الماضية، التي جمعته أمام إنتر ميلان في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، والتي انتهت بنتيجة 4-4.

وبتلك النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده إلى 18 نقطة، يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما وصل رصيد بارما إلى 9 نقاط في المركز الثالث عشر.