توتنهام يتفوق على مانشستر سيتي ويبلغ ربع نهائي كأس كاراباو

انتهت مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كأس كاراباو" بفوز توتنهام بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليضمن الفريق اللندني التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

افتتح تيمو فيرنر التسجيل لصالح توتنهام في الدقيقة 6، وأضاف زميله بابي سار الهدف الثاني في الدقيقة 25، ليعزز تقدم الفريق. بينما نجح ماتيوس نونيس في تقليص الفارق لصالح مانشستر سيتي بتسجيله هدفه الوحيد في الدقيقة 46.

بهذا الفوز، يواصل توتنهام مشواره في كأس الرابطة الإنجليزية، فيما يودع مانشستر سيتي المنافسة من دور الـ16.