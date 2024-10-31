بمهرجان آفاق.. «موعد على العشاء» بمسرح الهناجر اليوم

يشهد مركز الهناجر للفنون في السابعة مساء اليوم الخميس، العرض المسرحي "موعد على العشاء"، ضمن مسابقة العروض الطويلة بمرحلة النهائيات لمهرجان آفاق مسرحية في نسخته العاشرة دورة الفنان نور الشريف، التي تقام على مسرح الهناجر من 29 أكتوبر حتى 7 نوفمبر المقبل.

كيف يمكن للإنسان أن يمنح نفسه للشيطان..؟ يقول مخرج العرض أحمد خالد، إن "عزيز" يعود بعد سنوات من السفر حينما يقوم بتجميع أصدقائه مرة أخرى، ليتفاجئ الجميع بتغيير أحواله، فيبدأ الجميع فى السؤال عما حدث، وبعد ذلك يبدأ بإجراء تجربة معهم.

يشارك في بطولة المسرحية: أحمد طاهر، مروة علي، أحمد جمال، محمد سمير، محمد طحاوي، أسماء محمد، جاسر مصطفى، نادر رمضان، دينا مدحت، ميساء فاروق، محمد معتز، حبيبة نهاد، محمود عبدالرحمن، تصميم وتنفيذ موسيقى آلاء شوقي، تصميم وتنفيذ إضاءة وديكور محمد عبدالعزيز، تصميم تفصيلي وتنفيذ ديكور فادى ماهر، والعمل من تأليف وإخراج أحمد خالد.

يقام مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال، وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الإعلام والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان، ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.