أرسنال يتألق بثلاثية نظيفة.. ويعبر إلى الدور التالي في كأس الرابطة الإنجليزية

حقق أرسنال فوزًا كبيرًا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعته مع منافسه بريستون ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية، ليؤكد تأهله إلى الدور التالي من البطولة.

افتتح أرسنال التسجيل فى الدقيقة 24 عن طريق جابرييل جيسوس ثم إيثان نوانيري فى الدقيقة 33 واختتم كاي هافيرتز الثلاثية فى الدقيقة 57.

نجح اللاعبون في استغلال الفرص وترجمة السيطرة إلى أهداف. وتألق نجوم الفريق في خط الهجوم والوسط، ما منحهم الأفضلية طوال اللقاء.

بهذا الانتصار، يواصل أرسنال مشواره في البطولة بثقة عالية، ويأمل مشجعوه أن يكون هذا الأداء بداية قوية للمنافسة على اللقب هذا الموسم.