المركز الروسي للمصالحة في سوريا: عبور 3801 شخص اليوم من الأراضي اللبنانية

قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا، أوليج إجناسيوك، أمس الأربعاء، إن أكثر من 3800 شخص دخلوا الأراضي السورية قادمين من لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح إجناسيوك، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" اليوم، أنه "خلال اليوم الماضي، عبر 3801 شخص من لبنان الحدود السورية عبر حواجز العريضة والجواسية والدبوسية وجسر قمر وجديدة يابوس".

وذكرت "تاس" أنه "وفي تطور منفصل، نفذ مركز المصالحة الروسي مهمتين إنسانيتين في مخيم البلوج، حيث قاما بتوزيع 300 مجموعة من المواد الغذائية يبلغ وزنها الإجمالي حوالي 3 أطنان مترية".

إلى جانب ذلك، أفاد المسؤول العسكري الروسي بأنه تم تسجيل ثلاث هجمات قصف على القوات السورية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، مما أسفر عن أصابة جندي سوري بقذائف هاون.

وأضاف إجناسيوك أن مركز المصالحة الروسي سجل 14 خرقًا للأجواء السورية قامت بها طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة فوق منطقة التنف خلال الـ 24 ساعة الماضية.