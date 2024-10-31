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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بريطانيا ترصد أول حالة بالسلالة الأخطر من جدري القردة

وكالة الأمن الصحي
وكالة الأمن الصحي البريطانية
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أعلنت وكالة الأمن الصحي البريطانية، رصد أول حالة مؤكدة بالسلالة الجديدة من فيروس جدري القردة الذي يبدو أنه انتشر بسرعة أكبر، ويعد أشد خطورة من السلالة الأخرى الموجودة بالفعل.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أنه تم رصد حالة إصابة بسلالة "آي بي إمبوكس" لدى مريض في لندن بعد سفره مؤخرا إلى إفريقيا، التي شهدت حالات عدوى بهذه السلالة.

ويتلقى المريض العلاج في وحدة الأمراض المعدية بمستشفى "رويال فري"، وذكرت وكالة الأمن الصحي أن الخطر على الجمهور منخفض.

يشار إلى أن بريطانيا لديها إمداد من لقاحات فيروس جدري القردة، كما اشترت المزيد من الجرعات مؤخرا من شركة "بافاريان نورديك إيه/إس".

وفي 22 أكتوبر الجاري، أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، بتسجيل أول إصابة بسلالة متحورة جديدة لجدري القردة في البلاد.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في وقت سابق، أن جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

وجدري القردة هو عدوى فيروسية نادرة يمكن أن تمثل خطرا خاصة على هؤلاء الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وتشمل أعراض المرض الحمى وتورم الغدد الليمفاوية والطفح الجلدي وانتشار البثور على الجلد.

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