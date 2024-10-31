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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نيوكاسل يطيح بتشيلسي من كأس الرابطة الإنجليزية بثنائية نظيفة

احتفال نيوكاسل
احتفال نيوكاسل
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حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزًا ثمينًا على تشيلسي بنتيجة هدفين دون رد، ليطيح بالبلوز من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات دور الـ16.

افتتح نيوكاسل التسجيل مبكرًا عن طريق اللاعب ألكسندر إيزاك في الدقيقة 23، وأضاف المدافع أكسيل ديساسي الهدف الثاني بالخطأ في مرماه لصالح نيوكاسل بعد ثلاث دقائق فقط، ليعزز تقدم الفريق المضيف.

بهذا الانتصار، يواصل نيوكاسل مشواره في البطولة، بينما يغادر تشيلسي منافسات كأس الرابطة الإنجليزية مبكرًا.

نيوكاسل يونايتد تشيلسي كأس الرابطة الإنجليزية البلوز هدفين