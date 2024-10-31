نيوكاسل يطيح بتشيلسي من كأس الرابطة الإنجليزية بثنائية نظيفة

حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزًا ثمينًا على تشيلسي بنتيجة هدفين دون رد، ليطيح بالبلوز من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات دور الـ16.

افتتح نيوكاسل التسجيل مبكرًا عن طريق اللاعب ألكسندر إيزاك في الدقيقة 23، وأضاف المدافع أكسيل ديساسي الهدف الثاني بالخطأ في مرماه لصالح نيوكاسل بعد ثلاث دقائق فقط، ليعزز تقدم الفريق المضيف.

بهذا الانتصار، يواصل نيوكاسل مشواره في البطولة، بينما يغادر تشيلسي منافسات كأس الرابطة الإنجليزية مبكرًا.