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الخميس 31 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الحوثيون: غارات أمريكية وبريطانية على الحديدة في اليمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، اليوم الخميس، أن الطيران الأمريكي البريطاني المشترك شن غارات على الحديدة في اليمن.

ويوم الأربعاء 24 أكتوبر، نفذت القوات الأمريكية البريطانية قصفا عنيفا على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، واستهدفت مواقع في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة أنباء "سبوتنيك"، أن مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت غارتين على مبان تابعة لمطار الحديدة الدولي الذي تسيطر عليه الحوثيين جنوب مدينة الحديدة.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، نشر طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "F-16" لتعزيز القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

الحوثيون غارات أمريكية وبريطانية الحديدة اليمن