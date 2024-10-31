رامي إمام يكشف كواليس ذكرياته مع الراحل مصطفى فهمي

نعى المخرج رامي إمام، وفاة الفنان مصطفى متولي، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، بعد الأزمة الصحية التي لحقت به خلال الفترة الماضية.

الذكريات

ونشر المخرج رامي إمام على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة له مع الفنان مصطفى فهمي ليشارك بها جمهوره.

المخرج رامي إمام والفنان مصطفى فهمي

وعلق على الصورة "أستاذ مصطفى فهمي كان راجل جدع جدا، وفنان محترم وصاحب صاحبه، اتشرفت إننا اشتغلنا مع بعض، واستمتعت جدا بالشغل معاه، كواليس حلوه وشخصية لذيذة، بالظبط زي شخصيته".

منشور المخرج رامي إمام

وتابع المخرج رامي إمام منشوره "تحس أنه أخوك الكبير أو أبوك أو صاحبك الانتيم، احنا فقدنا فنان كبير، الله يرحمك ويحسن اليك ويدخلك فسيح جناته، خالص التعازي للاستاذ الفنان الكبير مصطفى فهمي والأسرة الكريمة".

قدم الفنان مصطفى فهمي العديد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما، وأبرز تلك الأعمال فيلم "أين عقلي، وجها لوجه، البنت اللي قالت لا، ابتسامة واحده تكفي، الملاعين، الشرابية، الأوهام، لصوص خمس نجوم، فرسان آخر زمن، العاشقة، الوردة الحمراء"، وعلي مستوي الدراما قدم مسلسل " دموع في عيون وقحة، الفندق، وكان لقاء، ماما نور، بنت سيادة الوزير، الصياد والافعي، أحلام البنات، قلوب تائهه، قصة الأمس، أبيض وأسود، مأمون وشركاه".