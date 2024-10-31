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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مانشستر يونايتد يتأهل بفوز مثير على ليستر سيتي بخماسية في كأس كاراباو

احتفال فوز مانشستر
احتفال فوز مانشستر يونايتد
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حقق مانشستر يونايتد فوزًا مثيرًا على ليستر سيتي بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس كاراباو.

شهدت المباراة تألق النجم البرازيلي كارلوس كاسيميرو الذي أحرز هدفين، فيما أضاف برونو فيرنانديز هدفين وجارنانشو هدفًا لكل منهما، ليؤكد مانشستر يونايتد تفوقه ويواصل مشواره في البطولة. في المقابل، سجل هدفي ليستر سيتي كاليب أوكولي وبلال الخنوس، لكنهما لم يكونا كافيين لتحقيق الفوز أو قلب النتيجة.

بهذا الانتصار، يثبت المدرب المؤقت رود فان نيستلروي جدارته بقيادة الفريق، بعد أن تولى المهمة مؤقتًا خلفًا لإريك تين هاج، ويأمل الفريق في مواصلة تقديم أداء قوي خلال الأدوار المقبلة من البطولة.

إريك تين هاج أولد ترافورد كارلوس كاسيميرو كأس كاراباو رود فان نيستلروي