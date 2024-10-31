"الخارجية الأمريكية": نحاول التوصل لحل دبلوماسي مع الأطراف المعنية بالصراع في لبنان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الأربعاء، إن "الولايات المتحدة تحاول التوصل إلى حل دبلوماسي مع جميع الأطراف المعنية بالصراع في لبنان".

وأضاف ميلر، في تصريحات صحفية قبل المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن لبنان: "لم نصل إلى الحل بعد، لكننا نعمل للوصول إلى ذلك"، مضيفًا: "نريد في النهاية أن نرى وقف إطلاق النار، نريد أن نرى حلًا دبلوماسيًا يسمح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم".

وتابع ميلر -حسبما أوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية- أن مسؤولَي البيت الأبيض عاموس هوشستين وبريت ماكجورك سيسافران إلى إسرائيل لمناقشة هذه المسألة وغيرها من الأمور ذات الصلة.

وفي هذا الصدد، لفت المسؤول الأمريكي إلى أن "أحد الأمور التي سيناقشانها هو كيفية إيجاد حل دبلوماسي ينفذ بشكل كامل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وهو أمر لم نشهده خلال السنوات القليلة الماضية".