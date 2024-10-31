فصائل عراقية: هاجمنا هدفًا حيويًا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير

أعلنت فصائل عراقية، اليوم الخميس، أنها هاجمت هدفًا حيويًا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير.

وفي لبنان، أعلن "حزب الله"، أن مقاتليه تمكنوا من استهداف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة بعدة صواريخ.

كما استهدف تجمعات أخرى لجنود الجيش إسرائيلي في مستعمرة "جشر هزيف" بواسطة الصورايخ، وتمكن "حزب الله" من استهداف جنود جيش الاحتلال في مستعمرة ليمان بصلية صاروخية.

وقالت وسائل إعلام عبرية، أن هناك دوي لصفارات الإنذار في شاعال شمال الجولان خشية تسلل طائرات مسيّرة. كما دوت الصفارات في ميروم جولان شمال الجولان خشية تسلل طائرات مسيّرة، ودوت صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها.