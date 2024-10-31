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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين تفعل الاستجابة الطارئة مع اقتراب إعصار كونغ-ري القوي

إعصار كونغ-ري
إعصار كونغ-ري
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أطلق مركز الصين للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف، الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع، الأربعاء، في مواجهة الفيضانات والأعاصير بمقاطعة تشجيانغ الساحلية مع اقتراب إعصار كونغ-ري القوي.

وأبقى المركز - وفقا لوكالة الأنباء الصينية- على الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع في مواجهة الفيضانات والأعاصير بمقاطعتي هاينان وفوجيان.

وأرسلت وزارة إدارة الطوارئ الصينية أكثر من 4100 منقذ.

وحثت السلطات الصينية أيضا على اتخاذ خطوات ملموسة للاستعداد للإعصار القوي، الذي يُتوقع أن يتسبب في سقوط أمطار غزيرة على أجزاء من مقاطعة فوجيان ومقاطعة تشجيانغ وشانغهاي ومقاطعة جيانغسو من اليوم حتى يوم الجمعة، حيث ستكون تشجيانغ الأكثر تضررا.

الصين الاستجابة الطارئة إعصار كونغ