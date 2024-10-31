بمشاركة محمد صلاح بديلًا.. ليفربول يتخطى برايتون في كأس كاراباو

تخطى فريق ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح، نظيره برايتون أند هوف ألبيون بالفوز عليه بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب أميكس في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

وفاز ليفربول على برايتون، بالرغم أن محمد صلاح جلس على مقاعد البدلاء منذ بداية المباراة، وشارك بديلًا في الدقيقة 70 بدلًا من الهولندي كودي جاكبو.

محمد صلاح يشارك في تأهل ليفربول لربع نهائي كأس كاراباو

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما سيطر ليفربول نسبيًا على الكرة ومجريات اللعب، وحاول أكثر من مرة لهز شباك برايتون، لكن محاولاته باءت بالفشل.

وفي الشوط الثاني، نجح جاكبو في تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 46 و63، قبل أن يقلص سيمون أدينجرا الفارق لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 81.

وعزز الكولومبي لويس دياز تقدم رفاق صلاح بهدف ثالث في الدقيقة 85، قبل أن تشهد الدقائق الأخيرة من اللقاء محاولات من محمد صلاح لهز شباك برايتون.

وفي الدقيقة 90، أحرز الغاني طارق لامبتي هدف برايتون الثاني في شباك ليفربول، ليفوز رفاق محمد صلاح بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكان محمد صلاح سجل هدف تعادل ليفربول أمام أرسنال، في المباراة الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وبتلك النتيجة، تأهل ليفربول إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو) بعدما تخطى برايتون في دور الستة عشر.