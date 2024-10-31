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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان.. 19 شهيدًا في غارات إسرائيلية على بعلبك شرق البلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن هناك نحو 19 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على بعلبك شرق لبنان.

و أعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه تمكنوا من استهداف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة بعدة صواريخ.

كما استهدف تجمعات أخرى لجنود الجيش إسرائيلي في مستعمرة "جشر هزيف" بواسطة الصورايخ، وتمكن "حزب الله" من استهداف جنود جيش الاحتلال في مستعمرة ليمان بصلية صاروخية.

وقالت وسائل إعلام عبرية، أن هناك دوي لصفارات الإنذار في شاعال شمال الجولان خشية تسلل طائرات مسيّرة. كما دوت الصفارات في ميروم جولان شمال الجولان خشية تسلل طائرات مسيّرة، ودوت صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها.

19 شهيد ا غارات إسرائيلية بعلبك استهداف جنود الجيش إسرائيلي