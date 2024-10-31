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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حزب الله يعلن استهداف تجمعًا لجنود إسرائيليين في مستعمرة كريات شمونة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، أن مقاتليه تمكنوا من استهداف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة بعدة صواريخ.

كما استهدف تجمعات أخرى لجنود الجيش إسرائيلي في مستعمرة "جشر هزيف" بواسطة الصورايخ، وتمكن "حزب الله" من استهداف جنود جيش الاحتلال في مستعمرة ليمان بصلية صاروخية.

وقالت وسائل إعلام عبرية، أن هناك دوي لصفارات الإنذار في شاعال شمال الجولان خشية تسلل طائرات مسيّرة. كما دوت الصفارات في ميروم جولان شمال الجولان خشية تسلل طائرات مسيّرة، ودوت صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء أمس الأربعاء، أن هناك نحو 9 شهداء و12 جريحا الحصيلة النهائية للغارة الإسرائيلية على بلدة سحمر في البقاع الغربي اللبناني.

حزب الله استهداف جنود إسرائيليين مستعمرة كريات شمونة