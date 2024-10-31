بالصور.. العثور على جثة يشتبه أنها لمهاجر مصري قبالة سواحل ليبيا

أعلنت منظمة العابرين لمساعدة المهاجرين الليبية عن العثور على جثة جديدة على شاطئ منطقة كمبوت، الواقعة على بعد 60 كيلومترًا شرق طبرق، في ذات الموقع الذي شهد غرق قارب للهجرة غير الشرعية ليلة الإثنين الماضي.

كان القارب يحمل 13 مهاجرًا مصريًا في طريقهم إلى أوروبا، ونتج عن الحادثة وفاة جميع ركابه باستثناء ناجٍ واحد.

وأفادت المنظمة بأن الجثة التي تم العثور عليها لم تتعرض للتحلل الكامل، وكان يرتدي صاحبها بنطال جينز وحذاءً أبيض وقميصًا أصفر يحمل كلمات تشير إلى بشرته السمراء وجسده متوسط البنية.

تم انتشال الجثة بواسطة فريق الهلال الأحمر الليبي بالتعاون مع مركز شرطة كمبوت، ومن ثم نقلها إلى المشرحة بمركز طبرق الطبي للتعرف عليها.

كما حذرت منظمة العابرين لمساعدة المهاجرين الليبية أهالي طبرق من احتمال العثور على جثث أخرى على طول الساحل الشرقي للمدينة، ودعتهم إلى إبلاغ السلطات فورًا عند ملاحظة أي جثة جديدة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى محاولة قارب يحمل مجموعة من المهاجرين المصريين عبور البحر باتجاه السواحل الأوروبية، إلا أن القارب تعرض لعطل أدى إلى غرقه في المياه الإقليمية الليبية قبالة سواحل طبرق.

وأسفر الحادث عن فقدان عدد من الركاب، فيما تواصل الفرق المختصة جهودها للبحث عن ناجين أو انتشال جثث المفقودين، في ظل تزايد حوادث الهجرة غير الشرعية عبر هذا المسار البحري الخطير.

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