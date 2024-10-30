مقتل وإصابة العشرات نتيجة تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم /الأربعاء/، بمقتل وإصابة عشرات اللبنانيين، نتيجة تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في البلاد، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

ووفقًا للوكالة اللبنانية، أسفرت الغارات التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدات: بيت صليبي، وبدنايل، وسحمر في البقاع، عن مقتل 27 مواطنًا، وإصابة العشرات.

كما أشارت الوكالة إلى تعرُّض مدينة بعلبك وبلداتها إلى سلسلة عنيفة من الغارات، أدت إلى تدمير هائل في المباني والممتلكات.

وأضافت أن طيران ومدفعية الاحتلال قصف مدن: صور، وبعلبك، والنبطية، وبلدات: دورس، وراس العين، وعين بورضاي، والخيام، وشقرا، وصفد البطيخ، والبازورية، والعيتانية، وكفر ملكي، وعيناثا، والمنصوري، وبرج الملوك، وزفتا، ويحمر، والخردلي، وكفر كلا، وجبشيت، والرمادية، وبافلية، ودبعال، والشعيتية، والمالكية في جنوب لبنان والبقاع.

