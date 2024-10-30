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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر مواليد 2008 يستدعي 3 لاعبين من الزمالك

منتخب مصر مواليد
منتخب مصر مواليد 2008
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تلقى نادي الزمالك خطاباً رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء 3 لاعبين للانضمام لمعسكر منتخب مصر مواليد 2008، استعدادًا للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا 2024 المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وتضم قائمة اللاعبين كل من:

-عمر عبد العزيز "حارس مرمى"

-محمد حمد "جناح هجومي"

-معاذ محمد "مدافع"

وينطلق معسكر منتخب مصر المغلق خلال الفترة من 31 أكتوبر ويستمر حتى يوم 7 نوفمبر  المقبل بالقاهرة.

ومن المقرر، أن يتوجه منتخب مصر عقب انتهاء المعسكر المغلق إلى المغرب للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا المقرر لها خلال الفترة من 8 نوفمبر وحتى 24 من نفس الشهر.

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