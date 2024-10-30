أمام أنظار محمد صلاح.. شوط أول سلبي بين ليفربول وبرايتون

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، أمام برايتون بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليًا على ملعب أميكس.

ويحل فريق ليفربول، ضيفًا على نظيره برايتون في المباراة التي تقام بينهما في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

يجلس محمد صلاح على مقاعد بدلاء الريدز، حيث فضل الهولندي آرني سلوت إراحة الفرعون المصري للمنافسات المقبلة خاصة في دوري أبطال أوروبا.

مباراة ليفربول ضد برايتون في كأس كاراباو

يقود الكولومبي لويس دياز، هجوم ليفربول أمام برايتون، رفقة الهولندي كودي جاكبو وكورتيس جونز.

شهد الشوط الأول من اللقاء، سيطرة نسبية من ليفربول على الكرة ومجريات اللعب، وحاول أكثر من مرة لهز شباك برايتون، لكن محاولاته باءت بالفشل.

وكان محمد صلاح سجل هدف تعادل ليفربول أمام أرسنال، في المباراة الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة وحيدة.