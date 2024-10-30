تأهل 7 مصريين لربع نهائي البطولة الدولية للناشئين لتنس الطاولة بالإسماعيلية

نجح 7 لاعبين مصريين في التأهل إلى الدور ربع النهائي بمنافسات الناشئين تحت 13 وتحت 17 عامًا، ببطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات لتنس الطاولة المقامة خلال الفترة ما بين 26 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل داخل صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وأقيمت اليوم منافسات تحت 13 سنة وتمكن كل من معاذ الجاد وآسر سامح وصلاح علام وأحمد الصباغ من الوصول لمباراة ربع النهائي.

أما في منافسات تحت 17 سنة فتأهل كل من سيف الدين قاسم ويحيى المرسي ومحمد عبدالمولى لدور الثمانية.

ومن المنتظر أن تقام غدًا الأدوار الإقصائية بمنافسات تحت 13 وتحت 17 سنة بداية من ربع النهائي حتى المباراة النهائية في الفترة المسائية، على أن تقام في الفترة الصباحية دور المجموعات لأعمار تحت 11 وتحت 15 وتحت 19 سنة.

يذكر أن الأيام الماضية، شهدت إقامة منافسات الناشئات لجميع الأعمار بداية من 11 وحتى 19 سنة وشهدت تألق بطلات مصر وحصولهن على 9 ميداليات بواقع ذهبية وفضيتين و6 برونزيات.

وتشارك في البطولة هذا العام 16 دولة وهم مصر، لوكسمبورج، قطر، كازاخستان، كرواتيا، ليبيا، ماليزيا، فلسطين، العراق، الهند، الجزائر، الإمارات، الأردن، النمسا، كينيا وجنوب أفريقيا.

يذكر أن مصر قد نجحت العام الماضي في احتلال المركز الثاني بالبطولة خلف منتخب الصين برصيد 12 ميدالية بواقع 3 ذهبيات ومثلها من الميداليات الفضية و6 ميداليات برونزية.