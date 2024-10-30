تشكيل مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن التشكيلة الرسمية لفريق مانشستر سيتي لمواجهة توتنهام في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كأس كاراباو"

تشكيل مانشستر سيتي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ريكو لويس، جون ستونز، مانويل أكانجي، ناثان آكي.

خط الوسط: أورايلي، ميكاتي، جوندوجان.

خط الهجوم: سافيو، فيل فودين، ماتيوس نونيز.

في المقابل، دفع مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: فان دي فين، دراجوشين، روميرو، جراي.

خط الوسط: كولوسيفسكي، بينتانكور، باب سار.

خط الهجوم: تيمو فيرنر، سولانكي، جونسون.

تسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى الدور القادم من البطولة.