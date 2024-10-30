بسبب إعصار دانا.. تأجيل مباراة ريال مدريد وفالنسيا رسميًا

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، تأجيل مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

جاء قرار تأجيل مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا؛ في أعقاب إعصار دانا الذي ضرب منطقة فالنسيا، والذي أسفر عن وقوع العديد من الضحايا.

وفي بيان رسمي، أوضحت رابطة الدوري الإسباني، أن التأجيل جاء بسبب الظروف القاسية التي نتجت عن إعصار دانا، والذي تسبب في حدوث فيضانات وإغلاق الطرق وتعليق حركة النقل بالسكك الحديدية. كما تم تأجيل مباراة فياريال ضد رايو فاييكانو لنفس الأسباب، حيث تأثرت المقاطعة بشكل كبير.

تأجيل مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد

وقال البيان: «نظرًا للوضع الحالي الذي تعاني منه إسبانيا، والذي خلف العديد من الضحايا، خاصة في فالنسيا، طلبت رابطة الليجا، استجابة لطلب الأندية، من الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل مباريات الجولة 12 من الدوري الإسباني والجولة 13 من دوري الدرجة الثانية، والتي كانت مقررة في منطقة فالنسيا خلال نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك مباراتي فياريال ورايو فاييكانو وفالنسيا ضد ريال مدريد».

كما أكدت الرابطة أنها ستخصص دقيقة صمت خلال المباريات القادمة، تخليدًا لذكرى ضحايا إعصار دانا، معبرة عن تعازيها وتعازي جميع أندية كرة القدم الإسبانية لعائلات وأصدقاء الضحايا، ومؤكدة تضامنها مع الأسر المتضررة.