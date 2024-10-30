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الخميس 31 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كلاسيكو جديد.. نتائج قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

قرعة ربع نهائي كأس
قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
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أجريت اليوم الأربعاء، مراسم قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2024-2025، وأسفرت عن كلاسيكو جديد بين الهلال واتحاد جدة.

تأهلت 8 أندية إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وهي: الرائد، الفيحاء، التعاون، الهلال، الجبلين، اتحاد جدة، الشباب، والقادسية.

وشهدت منافسات دور الـ16 مفاجأة بخروج  النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد الخسارة من التعاون بهدف للا شيء.

وأسفرت القرعة عن مواجهة مرتقبة بين فريقين من العيار الثقيل، الهلال واتحاد جدة، مما يعد بمنافسة قوية بينهما. 

ويعتبر فريق الجبلين هو النادي الوحيد من دوري الدرجة الأولى "يلو" الذي واصل مشواره ليصل إلى هذا الدور المتقدم.

نتائج قرعة دور ربع النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

ومن المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي على مدار يومي 6 و7 يناير المقبل، حيث ستجمع المواجهات كالتالي:

الفيحاء ضد الشباب 

الرائد ضد الجبلين 

الهلال ضد الاتحاد

التعاون ضد القادسية.

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