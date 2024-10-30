غدا.. «الثقافة» تطلق برنامجًا حافلًا للطفل بالكاتدرائية المرقسية

تطلق وزارة الثقافة بالتعاون مع المكتب البابوي للمشروعات غدًا برنامجًا حافلًا للطفل في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك تفعيلًا لما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بمقر الكاتدرائية الخميس الماضي، لمناقشة سبل التعاون في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ووجه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بأن تكون كافة الفعاليات المختارة جاذبة للطفل ومحفزة على القراءة ومطلقة لطاقات الفن والإبداع. وأكد أهمية إضافة بعد توعوي للفعاليات بالإضافة إلى الجانب الترفيهي؛ بحيث يكون هذا النشاط فرصة تثقيفية يطرح من خلالها عدد من القضايا المرتبطة بالطفل والمجتمع والمحبة وتعزيز قيم المواطنة والانتماء.

يشارك في الفعالية عدد كبير من قطاعات وزارة الثقافة في هذا النشاط، تمهيدًا لتوسيع مجالات التعاون مستقبلاً؛ حيث تم التنسيق مع المكتب البابوي للمشروعات التابع للكاتدرائية بأن يقدم قطاع الفنون التشكيلية مجموعة من الورش الفنية للطفل، من أبرزها ورش لتعلم صناعة الميداليات الجلد والديكوباج والحلي، وفن الخيامية، والتطريز اليدوي والنسيج، وإهداء المشاركين مجموعة من منتجات هذه الورش، بالإضافة إلى تصميم جدارية المحبة والسلام.

كما يقدم المجلس الأعلى للثقافة، ممثلًا في المركز القومي لثقافة الطفل، عروضًا فنية لفرقة كروكي للعرائس التي تهتم بإعادة إحياء تراث الطفل مع مراعاة مواكبة التطور من حيث اهتمامات الأطفال المختلفة، إلى جانب مجموعة كبيرة من ورش الرسم والتلوين وغيرها.

وفي المقابل، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة عروضًا فنية لفرقة الأراجوز المصري والعـرائس بشبرا الخيمة، ومطوية بعنوان "لأجل أطفالنا بداية جديدة"، وورش عمل فنية في مجالات متعددة.

وتوفر مكتبات مصر العامة مكتبة متنقلة تقدم خدمات الاطلاع بالإضافة إلى عدد من ورش العمل الفني والحكي والرسم والتلوين الموجهة للأطفال، وسوف يكون النشاط فرصة جيدة للتعرف على الخدمات التي تقدمها مكتبات مصر العامة في مجال الطفل والتواصل معها.

وستكون الدعوة عامة للأطفال وأسرهم من كافة الفئات، غدًا الخميس 31 أكتوبر 2024، اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا.