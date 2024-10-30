بشرباص فارسكور.. محافظ دمياط يتفقد فعاليات مبادرة بداية جديدة

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، زيارة لقرية شرباص بمركز فارسكور، لتفقد فاعليات الخدمات المقدمة فى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، رافقه خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و علاء سعد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.

وتفقد " المحافظ " القافلة البيطرية التى تقدم خدمات الكشف والتحصين والتوعية بالتربية الآمنة وأهمية التحصينات و كذلك كيفية الوقاية من مرض السعار، كما تفقد المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة التى قامت بتقديم أنشطة متنوعة للأطفال، وورش عمل عن علوم الفلك والفضاء، و تفقد " المحافظ " السيارة المتنقلة للتموين لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة، حيث اطمأن على توافر السلع وأكد على الإعلان عن جميع السلع أمام المواطنين ، و تابع أيضًا خطة القوات المسلحة لتوزيع ٧٥ كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية ، وتابع " الدكتور أيمن الشهابى " جهود مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيع كرتونات مواد غذائيه و وجبات مقدمة من الجمعيات الأهلية لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا.

وتابع" الدكتور أيمن الشهابى " جهود فريق الصحة لتقديم خدمات الكشف المبكر عن الامراض المزمنة والاعتلال الكلوي والأورام السرطانية ، وتنفيذ ندوة حول مخاطر الزواج المبكر و وندوة حول المبادرات الرئاسية ، وتابع كذلك امتحانات محو الأمية التى عقدتها هيئة تعليم الكبار وتواصل مع فريق الكارتيه بمركز شباب شرباص واطلع على الأنشطة الرياضية التى يقدمها المركز ، والفعاليات التى تقدمها الجمعيات الأهلية فى إطار المبادرة.

وتضمنت الفاعليات التى لاقت إقبال كبير من الأهالى ، عقد إدارة بناء و تنمية القرية بالوحدة المحلية لندوة عن مبادرة صندوق التنمية المحلية و شرح شروطه و كيفية الاستفادة منه ،ونفذت مديرية التربية و التعليم عمل ندوة عن المشاركه والمشروعات المجتمعيه والتربية الوالديه وأهمية القراءة و عمل أنشطة طلابية وعروض فنيه ورياضية ،وأطلقت ادارة كوبرى دمياط التاريخى ندوة عن تنمية الموارد البشريه ، كما نفذت وحدة تكافؤ الفرص ندوة عن التربية الإيجابية و المراهقة ،وعقدت مديرية الاوقاف ندوة عن تربية الأولاد في الاسلام وحسن اختيار الزوجه

وفى سياق متصل، شاركت وحدة السكان بالتعاون مع الاوقاف بندوة توعوية عن مبادرة تحدث معه التي تستهدف الرجال واهمية دور الاب في تربية الابناء بالتعاون مع الإدارة الصحيه وندوة عن التعامل مع الأبناء خاصة فى سن المراهقه ،وأطلقت هيئة الاسعاف ندوات توعية عن الاسعافات الاولية ،وعقدت الإدارة المركزية للازهر الشريف بندوة عن مبادرة تحدث معه والأسرة بداية المجتمع ،وأطلقت مديرية العمل ومكتب السلامه والصحه المهنيه ندوة عن المخاطر والسلامة والصحة المهنية وخطة الإخلاء ودور مكتب العمل فى توفير فرص عمل للشباب، كما شاركت إدارة مشروعك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بندوة تعريفية عن مبادرة مشروعك ،وعقدت مديرية الزراعة وإدارة البحوث الزراعيه ندوة عن دراسة جدوى المشروعات الصغيرة ، وعقد المجلس القومي للمرأة وندوة عن اختيار الشريك ودور المرأة في الأسرة