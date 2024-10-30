«بداية جديدة».. «مياه الفيوم» تنظم لقاء توعويا بالتعاون مع الري حول ترشيد الاستهلاك

بناء على تعليمات وتوجيهات المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم قامت إدارة التوعية بتنفيذ لقاء توعوي حول ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على مصادرها من التلوث وذلك ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء وتنمية المواطن المصري بالتعاون مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم بحضور المهندسة رشا نيازي مدير عام مركز التدريب بري الفيوم في إطار حملة التوعية "على القد".



قال المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة أن الشركة منفتحة على الجميع وتشارك جميع الأجهزة التنفيذية حملات التوعية حول ترشيد استهلاك المياه وحث المواطنين علي عدم الإسراف فيها واستخدامها قدر الاحتياج وعدم إهدار المياه أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها وإستخدام التكنولوجيا الحديثة المتمثلة في القطع الموفرة التي تقلل قيمة الفاتورة وتقلل كميات المياه المتدفقة من صنابير المياه والتصدي لكل الظواهر السلبية والسلوكيات الخاطئة اتجاه المياه علاوة علي الحفاظ على مصادر المياه من التلوث وعدم إلقاء المخلفات والحيوانات النافقة

وصرف الصرف العشوائي وماكينات الري بالمجاري المائية

وأضاف أن الحفاظ على مشروعات البنيه التحتيه المتعلقة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي مسئوليه مشتركة للجميع وذلك من باب المسئولية الوطنية والدينية بعدم تلوث المياه واهدارها وإلقاء المخلفات والقمامه داخل غرف التفتيش ومطابق الصرف الصحي من أجل استدامه الخدمة واستمراريتها بجانب الالتزام بدفع وسداد قيمة الفواتير الشهرية بصفة منتظمة حتى تتمكن الشركة من القيام بالتزاماتها تجاه المواطنين في توفير الخدمة وتجويدها لتعبر عن تطلعاتهم وتنال رضاهم وثقتهم.

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