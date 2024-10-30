إنتر ميلان يسحق إمبولي ويواصل مطاردة نابولي على صدارة الدوري الإيطالي

سحق فريق إنتر ميلان، مضيفه إمبولي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب كارلو كاستيلاني، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما شهد حالة طرد في صفوف إمبولي، حيث أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه سابا جوجليتشيدزه في الدقيقة 31.

مباراة إنتر ميلان ضد إمبولي

وفي الشوط الثاني، استغل إنتر ميلان النقص العددي في صفوف إمبولي، وأمطر شباكه بثلاثة أهداف متتالية.

قص دافيد فراتيسي شريط أهداف المباراة في الدقيقة 50، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 67.

واختتم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الثلاثية في الدقيقة 79، ليفوز إنتر ميلان على إمبولي بنتيجة 3-0.

وبهذا الفوز، واصل إنتر ميلان مطاردته لنظيره نابولي على صدارة الدوري الإيطالي، بعدما فاز الأخير على ميلان بثنائية دون رد في نفس الجولة.

وبتلك النتيجة، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 21 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، خلف نابولي المتصدر بفارق 4 نقاط، بينما تجمد رصيد إمبولي عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.