بحضور الهيئة البرلمانية .. محافظ دمياط يلتقي معاون وزير الإسكان

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الموقف التنفيذى لمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الاربعاء مع المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وبحضور الدكتور أسامة العبد و النائب محمد الحصى و النائب على العساس والنائبة ايفيلن متى والنائب محمود مشعل أعضاء مجلس النواب و النائب أحمد البلشى عضو مجلس الشيوخ و المهندس طارق الرفاعى معاون وزير الاسكان لشئون المرافق والمهندسة ايمان عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وجه بحرى بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء أحمد شاهين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط و المهندس محمود طلعت رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و ممثلى شركة المقاولون العرب " المُنفذة " لعدد من المشروعات بهذا القطاع

حيث تناول الاجتماع استعراض آخر المستجدات بمشروع رفع صرف صحي شط جريبة ، ومناقشة معوقات التنفيذ ، للانتهاء من المشروع فى إطار الخطط الزمنية المحددة، و وضع حلول لمواجهة المشكلات او التحديات المتعلقة بها .

وشهد الاجتماع أيضًا استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى بنطاق المحافظة وأيضًا بمركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، و موقف تنفيذ المرحلة الأولى من خط المياه الناقل الذى يستهدف تعزيز تغذية مدينة رأس البر بمياه الشرب .

حيث تمت مناقشة كافة التحديات والمعوقات التى تواجه كل مشروع ، وبحث " محافظ دمياط " آليات تخطيها ، وتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ و نهو تلك المشروعات.

وأكد الدكتور أيمن الشهابى اهتمام المحافظة البالغ بهذا الملف ، لتحقيق التنمية بقطاعات البنية التحتية ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة المواطنين، و أكد أيضًا حرص المحافظة على التعاون مع نواب البرلمان و كافة الجهات لحل أية مشكلات و خدمة اهالى المحافظة.