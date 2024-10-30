كامل الباشا لـ"البوابة نيوز": من المؤسف أن نضطر لتقديم قصة تحدث يوميا

استضاف مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الأربعاء، الشريحة الثالثة من برنامج عروض الأفلام القصيرة على هامش نسخته السابعة، والذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا.

وتضمنت عروض اليوم، الفيلم المصري "فجر كل يوم" للمخرج أمير يوسف، والفيلم البولندي "الرقص في الزاوية" للمخرج يان بوينوفسكي، والفيلم الكرواتي "الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتًا" للمخرج نيبويشا سلييبسيفيتش، والفيلم الفلسطيني"برتقالة من يافا" للمخرج محمد المُغني.

وعقب عرض البرنامج، قال المخرج أمير يوسف أنه بذل كثيرًا من الجهد للتحضير لفيلمه. وعن قرار تصويره الفيلم بالابيض والأسود، أوضح يوسف أنه عمل على التقاط الصوت الخاص بالفترة التي كانت تدور بها أحداث الفيلم.

وفي بداية كلمته، قال المخرج البولندي ويان بوينوفسكي، أنه لم يكن يتوقع أن يقابل المخرج الفلسطيني محمد المُغني بعد 8 سنوات، في نفس المسابقة والمهرجان. وعن فيلمه، أوضح بوينوفسكي أنه حاول وضع مشاعره على الشاشة محاولاً التعلق بأحلام الطفولة.

وخلال كلمته، قال المخرج الفلسطيني محمد المُغني، أن فيلمه يتحدث عن الصمت والحياة اليومية في فلسطين والتي لم نعد نسمع عنها. وأضاف أنه فيلم لايت عن الأشياء الفظيعة التي تحدث في فلسطين بشكل يومي.

وأكمل بطل الفيلم، الفنان الفلسطيني كامل الباشا، أن الشخصيات التي رأيناها على الشاشة (يقصد جنود الاحتلال) هي التي نعيش معها عن قرب بشكل يومي.

وقال الباشا في تصريحات لـ "البوابة نيوز": "لي قريب يعمل سائق تاكسي وحاولت أن استفيد منه للدخول إلى عالم وتفاصيل الشخصية التي أجسدها". واختتم الباشا، أنه من المؤلم أننا نضطر أن نقدم للعالم قصة تحدث بشكل يومي وثابت.