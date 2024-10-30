تشكيل أرسنال ضد بريستون في ثُمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

أعلن الإسبانى ميكيل إرتيتا نادي أرسنال عن تشكيلته الأساسية لمواجهة فريق بريستون نورث إيند في دور الـ16 من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية، حيث ستقام المباراة على ملعب "ديبديل" مساء اليوم الأربعاء.

وجاء تشكيل أرسنال للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: سيتفورد

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، كيفيور، زينشينكو

خط الوسط: جورجينيو، ميرينو، نوانيري

خط الهجوم: سترلينج، جيسوس، مارتينيلي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من رايا، لويس-سكلي، هيفين، نيكولز، بارتي، رايس، ساكا، تروسارد، وهافيرتز.

يأمل أرسنال في تقديم أداء قوي لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة التالية من البطولة.