داعم النجوم.. الجانب الآخر للراحل حسن يوسف وصداقاته الفنية

رحل عن عالمنا الفنان حسن يوسف أمس الثلاثاء، والذي أثري الوسط الفني بالعديد من الأعمال بين السينما والدراما والمسرح، وسطر تاريخا فنيا مهما خلال مشواره الفني.

وخلال تاريخه الفني، قدم الفنان حسن يوسف خلاف الأدوار الفنية، مساهمات في تقديم العديد من النجوم الشباب في ذلك الوقت، ورغم أنه لم يكن من النجوم الكبار علي مستوي العمر، إلا أنه كان يسعي طوال الوقت لتقديم ودعم الوجوه الجديدة، ويسعي أن يجد لهم مكانا وفرصة وسط الكبار في عالم السينما.

ولعل أبرز الأسماء وأحد أهم عوامل انتشار الزعيم عادل إمام، في السينما.

وعلي الجانب الإنساني كان الفنان حسن يوسف يمتاز بالشكل الإنساني، وخاصةً السندريلا سعاد حسني، وكانت العلاقة تستمر بينهما خارج الوسط الفني للشكل الإنساني..

حسن يوسف والزعيم

كان الفنان حسن يوسف يشغل ثنائية فنية مع الفنان محمد عوض، وقدم الثنائي العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، وقرر المخرج أحمد بدرخان أن يسند دور البطولة في فيلم أفراح، إلي الفنان حسن يوسف، وطلب منه المخرج أن يشاركه الفيلم أحد الوجوه الجديدة، خلاف الثنائية الفنية مع الفنان محمد عوض، لكسر روتين التكرار.

رشح الفنان حسن يوسف الفنان الشاب في ذلك الوقت عادل إمام، وأكد للمخرج أحمد بدرخان أنه يملك خفة ظل كبيرة، وسيكون نجم النجوم في وقت قريب.

قدم الفنان حسن يوسف الفيلم مشاركة مع الفنان عادل إمام، وتتوالي الأعمال الفنية تباعاً، وتصير صداقة كبيرة بين النجمين.

وعن علاقته بالزعيم علي الجانب الإنساني، أكد الفنان حسن يوسف في لقاء تليفزيوني له، أنه علي تواصل مستمر مع الزعيم، وأحد أصدقاء الوسط الفني المقربين له.

وعن رأيه في الفنان عادل إمام بعد مسيرته الطويلة، أكد يوسف أن الزعيم عادل إمام يملك كاريزما استثنائية، وسطر تاريخا فنيا كبيرا، وهو في مكانة تستحق.

دعم الفنان محمد صبحي

كشف الفنان محمد صبحي عن علاقته بالفنان الراحل حسن يوسف، وأنه كان الداعم الأكبر له في بداياته الفنية، وهو أول من آمن به ودعمه.

وجه الفنان محمد صبحي رسالة وفاء وتقدير للفنان الراحل حسن يوسف، بعد دعمه له في بداياته الفنية.

وقال الفنان محمد صبحي "رحل الفنان الكبير والصديق الغالي حسن يوسف، أول من آمن بي وشجعني ودعمني بكل طاقته، كنا علي تواصل دائم".

وتابع الفنان محمد صبحي رسالته "رحلت عنا لكن فنك باق، وداعاً حسن يوسف، ستظل بسيرتك الطيبة، دعواتي لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك الله فسيح جناته، وأدعو الله أن يلهم أسرتك الجميلة ويلهم كل محبيك الصبر والسلوان، لن ننساك".

حسن يوسف والسندريلا "كيميا فنية وإنسانية"

شارك الفنان حسن يوسف، مع الفنانة سعاد حسني عددا كبيرا من الأعمال الفنية، علي مستوي السينما.

حقق الثنائي نجاحاً كبيراً خلال مشوارهما الفني، ومع النجاح الفني، نشأت علاقة صداقة كبيرة دامت لسنوات العمر حتي رحيل السندريلا سعاد حسني.

وعلق الفنان حسن يوسف عن علاقته بالفنانة سعاد حسني، أنها علاقة صداقة وأخوة كبيرة علي مدار سنوات العمل.

وأكد الفنان حسن يوسف أنه كان يتدخل لحل الخلافات مع زوجها صلاح كريم، وهو صديق للفنان حسن يوسف، وكان ينزل من منزله مسرعاً مهما كان الوقت، وكان يتعامل مع السندريلا مثل شقيقته.

أبرز أعمال الثنائي الفني

قدمت الفنانة سعاد حسني، عددا كبيرا من الأفلام السينمائية مع الفنان حسن يوسف، خلال مسيرة كل منهما الفنية، وأبرز تلك الأعمال فيلم "للرجال فقط، فتاة الاستعراض، شيء من العذاب، حكاية الثلاث بنات، الزواج علي الطريقة الحديثة، مفيش تفاهم".