الأمهات وذوو الإعاقة فئتان مميزتان بقانون العمل الجديد

تعمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مناقشة مواد قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة ، حيث تقوم اللجنة بعمل جلسات حوار مجتمعي كبير وموسع بين جميع الفئات التي تدخل تحت مظلة القانون لخروج بأفضل قانون يعمل على حماية العمال وكذلك حفظ حقوق صاحب العمل والمؤسسة .

وقد وافقت اللجنة علي المادة الخاصة بتحديد عدد ساعات العمل الفعلية وفقا للقانون لتكون ثمان ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا مع السماح لبعض الفئات بتخفيض ساعات العمل بساعة يوميا وهما ذوي الاعاقة والامهات اللواتي يرعين أطفالا حتي سن العامين وأولياء الامور الذين يعتنون بأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة .

.وقد وافقت اللجنة علي مشروع القانون من حيث المبدأ تمهيدا لعرضه علي الجلسة العامة بالمجلس للتصويت عليه وإقراره بشكل رسمي ، حيث انتهت اللجنة من مناقشة جزء كبير من مواد القانون .

