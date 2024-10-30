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الخميس 31 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

الأمهات وذوو الإعاقة فئتان مميزتان بقانون العمل الجديد

لجنة القوي العاملة
لجنة القوي العاملة
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تعمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مناقشة مواد قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة ، حيث تقوم اللجنة بعمل جلسات حوار مجتمعي كبير وموسع بين جميع الفئات التي تدخل تحت مظلة القانون لخروج بأفضل قانون يعمل على حماية العمال وكذلك حفظ حقوق صاحب العمل والمؤسسة .
وقد وافقت اللجنة علي المادة الخاصة بتحديد عدد ساعات العمل الفعلية وفقا للقانون لتكون ثمان ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا مع السماح لبعض الفئات بتخفيض ساعات العمل بساعة يوميا وهما ذوي الاعاقة والامهات اللواتي يرعين أطفالا حتي سن العامين وأولياء الامور الذين يعتنون بأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة .
.وقد وافقت اللجنة علي مشروع القانون من حيث المبدأ تمهيدا لعرضه علي الجلسة العامة بالمجلس للتصويت عليه وإقراره بشكل رسمي ، حيث انتهت اللجنة من مناقشة جزء كبير من مواد القانون . 
 

قانون العمل الجديد حوار مجتمعي العمال ذوي الاعاقة