باحتفال مميز.. مرموش يتأهل بـ«آينتراخت فرانكفورت» لدور الـ16 بكأس ألمانيا| فيديو وصور

قاد النجم المصري عمر مرموش، فريقه آينتراخت فرانكفورت للفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب دوتش بانك بارك، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ألمانيا.

تواجد عمر مرموش على مقاعد بدلاء آينتراخت فرانكفورت منذ بداية المباراة، وشارك في اللقاء بديلًا في الدقيقة 63، وسجل هدف فوز فريقه على بوروسيا مونشنجلادباخ.

وأنقذ مرموش آينتراخت فرانكفورت من الهزيمة، بعد حالة الطرد التي ضربت صفوفه مبكرًا، حيث أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه آرثر ثيات في الدقيقة 15.

وبـ10 لاعبين، نجح هوجو إيكيتيكي من تسجيل هدف التقدم لصالح رفاق مرموش في الدقيقة 45+2 من صناعة التونسي إلياس السخيري، لينتهي الشوط الأول بتقدم آينتراخت فرانكفورت على بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف للا شيء.

وفي الشوط الثاني، أدرك كوا إيتاكورا التعادل للضيوف في الدقيقة 47، قبل أن يشارك مرموش في اللقاء في الدقيقة 63، وتمر 7 دقائق فقط ليواصل هز شباك الخصوم بمهارة فردية مذهلة، ليفوز آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 2-1.

وبهذا الهدف، قاد عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت إلى التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس ألمانيا، بعدما احتفل بهدفه بطريقة مميزة، إذ ارتدى قناعًا يوجه به رسالة إلى المنافسين.

احتفال مرموش