شاهد.. تفاصيل الأعمال الفنية الأخيرة في مشوار مصطفى فهمي

رحل الفنان مصطفى فهمي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ82 عامًا، حيث عاني الراحل مصطفى فهمي من تدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة.

شهد عام 2024 عودة الفنان الرحل مصطفى فهمي إلى السينما مرة أخرى، بعد غياب دام سنوات عديدة عن شاشة السينما، حيث أنه كان يرفض العديد من الأعمال الفنية التي كانت تعرض عليه، وذلك لأنه كان يقرأ السيناريو جيدا قبل الموافقة على المشاركة بالعمل.

عاد مصطفى فهمي إلى السينما في عام 2024 بفيلمين، وهما فيلم "السرب"، والذي جسد خلال أحداثه شخصية رئيس المخابرات العامة، وفيلم "أهل الكهف"، والذي جسد خلاله شخصية الأمبراطور الروماني ديكيوس.