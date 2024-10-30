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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل تشيلسي أمام نيوكاسل في كأس الرابطة الإنجليزية

الإيطالي إنزو ماريسكا
الإيطالي إنزو ماريسكا
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أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية لموسم 2024-2025.

وتنطلق المباراة على ملعب "سان جيمس بارك"، معقل نيوكاسل

ويقود الفرنسي كريستوفر نكونكو هجوم تشيلسي إلى جانب زملائه، وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: فيليب.

خط الدفاع: ديساسي، توسين، بادياشيلي، كوكوريا.

خط الوسط: كيرنان هال، ريناتو فيجا، إنزو فيرنانديز.

في خط الهجوم: جواو فيليكس، كريستوفر نكونكو، مودريك.

يأمل تشيلسي في تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي في كأس الرابطة الإنجليزية.

التشكيل الأساسي المدير الفني لتشيلسي تشيلسي نيوكاسل يونايتد كريستوفر نكونكو