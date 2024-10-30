تشكيل تشيلسي أمام نيوكاسل في كأس الرابطة الإنجليزية

أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية لموسم 2024-2025.

وتنطلق المباراة على ملعب "سان جيمس بارك"، معقل نيوكاسل

ويقود الفرنسي كريستوفر نكونكو هجوم تشيلسي إلى جانب زملائه، وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: فيليب.

خط الدفاع: ديساسي، توسين، بادياشيلي، كوكوريا.

خط الوسط: كيرنان هال، ريناتو فيجا، إنزو فيرنانديز.

في خط الهجوم: جواو فيليكس، كريستوفر نكونكو، مودريك.

يأمل تشيلسي في تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي في كأس الرابطة الإنجليزية.