الدوري المصري.. صلاح محسن يفوز بجائزة رجل مباراة المصري وطلائع الجيش

فاز اللاعب صلاح محسن لاعب فريق المصري بجائزة رجل المباراة ، في مواجهة المصري أمام طلائع الجيش، التي انتهت بفوز المصري بهدفين دون رد لصالح النادي المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

بدأت المباراة حماسية من جانب لاعبي الفريقين وسط محاولات الوصول إلي مرمي الآخر .

وتقدم الفريق المصري على نظيره فريق طلائع الجيش، حيث جاء الهدف الأول عن طريق صلاح محسن لاعب المصري في الدقيقة ٥١ من الشوط الثاني، بتسديدة رأسية في شباك طلائع الجيش .

وسجل اللاعب محمود حمادة في الدقيقة ٨٧ الهدف الثاني لصالح فريقه المصري أمام طلائع الجيش .

وكان قد حسم التعادل السلبي دون أهداف الشوط الأول من المباراة .

وشهدت الدقيقة ٢٠ من عمر المباراة أول بطاقة حمراء مباشرة من نصيب إسلام محارب لاعب فريق طلائع الجيش بعد التدخل بتهور على قدم أحمد القرموطي لاعب المصري .

وفي الدقيقة ال ٣٥ اهدر اللاعب كريم طارق لاعب طلائع الجيش، كرة صاروخية لتستقر خارج شباك المصري .

وتوقف اللقاء في الدقيقة ٣٧ لعلاج كريم طارق بعد اصطدامه من اللاعب أحمد القرموطي لاعب المصري ، ليستأنف اللعب مرة أخرى في الدقيقة ٣٨.

جاء تشكيل المصري كالتالي :

محمود جاد في حراسة المرمى.

في الدفاع: أحمد عيد، كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو سعداوي.

في الوسط: محمود حمادة، محمد مخلوف، فخر الدين بن يوسف، خالد الغندور، أحمد القرموطي.

في الهجوم: صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء: "محمود حمدي، محمد هاشم، حسن علي، ميدو جابر، يوسف الجوهري، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي، بابا بادجي.

تشكيل طلائع الجيش جاء كالتالي:

محمد شعبان في حراسة المرمى.

في الدفاع: فتح الله، خالد سطوحي، أحمد متعب، عبد الحميد زولا.

في الوسط: حميد ماو، إسلام محارب، عماد فتحي، كريم طارق، يسري وحيد.

في الهجوم: جودوين شيكا.على مقاعد البدلاء: "عمرو رضوان، عمرو طارق، أحمد سمير، رحب عمران، باسم مرسي، فريد شوقي، علي حمدي، أحمد الشيخ، موسى دياوارا".







