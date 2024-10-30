تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي في كأس الرابطة

أعلن رود فان نيستلروي، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهته أمام ليستر سيتي ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية.

ويشهد تشكيل يونايتد بعض التعديلات، حيث يبدأ الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز في مركز الظهير الأيسر لتعويض الغيابات، كما يتولى التركي ألتاي باييندير حراسة المرمى بديلاً لأندري أونانا.

يتولى نيستلروي حالياً قيادة الفريق خلفاً للمدرب السابق إريك تين هاج، الذي أُقيل مؤخرًا بسبب تراجع النتائج.

تشكيل مانشستر يونايتد للمباراة جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: ألتاي باييندير

خط الدفاع: ديوجو دالوت، فيكتور ليندلوف، ماتيس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز

خط الوسط: برونو فيرنانديز، مانويل أوجارتي، كاسيميرو

في الهجوم: ماركوس راشفورد، جوشوا زيركزي، أليخاندرو جارناتشو