الطرابيشي رئيسا للنقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، نتائج فرز أصوات الناخبين في جولة الإعادة على مقعد رئيس النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية.

فاز رزق الطرابيشي بمقعد رئيس اللجنة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية بإجمالي أصوات 83 صوتا بينما حصل شوكت سعد على 43 صوت.

وقالت اللجنة إن إجمالي الحضور 130عضو في جولة الإعادة حيث بلغ عدد الأصوات الصحيحة 126 صوت وعدد 4 أصوات باطلة.

وكان قد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية عن فوز كلا من رامي ياسين بحصوله عن 101 صوت وبسمة الشحات حصلت على 93 صوت وحصل خالد الامير على 70 صوت.

وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إجراءات العملية الانتخابية على النحو التالي:

تتولى هيئة النيابة الإدارية الإشراف على عملية الفرز والتصويت وإعلان النتيجة.

يبدأ فتح باب تسجيل الأسماء في الجمعية العمومية، والتصويت لانتخاب رئيس النقابة الفرعية، والتجديد النصفي للأعضاء في تمام الساعة العاشرة صباح الأربعاء 30 أكتوبر 2024م، وينتهي في تمام الساعة الخامسة مساءً.

في حالة اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، وهو (50%+1)، تبدأ اللجنة المشرفة على الانتخابات فرز الأصوات مباشرة، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني، تؤجل الانتخابات إلى يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024م، ويكون النصاب في هذه الحالة بحضور (25%).

في حالة عدم حصول أي مرشح على منصب رئيس النقابة الفرعية على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للناخبين، تُجرى الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، وذلك من الساعة السادسة، وحتى الثامنة من مساء نفس اليوم. ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

في حالة تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح لعضوية المجلس، تُجرى قرعة علنية بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، وفقًا لنص المادة (38) من قانون النقابة (رقم 76 لسنة 1970).

إذا وجد داخل مقر النقابة مَن لم يتمكن من التصويت عند الخامسة، يبقى الباب مفتوحًا حتى انتهاء تصويت جميع المتواجدين بمقر الانتخاب.

أي إضافة أو إشارة في ورقة الانتخاب يبطل الصوت.

يختار الناخب اسمًا واحدًا من بين المرشحين لمنصب رئيس النقابة الفرعية، وثلاثة أسماء فقط لعضوية المجلس، ويجب كتابة اسم كل منهم ثنائيًا على الأقل، وبخلاف ذلك يبطل الصوت.