تشكيل يوفنتوس لمواجهة بارما في الدوري الإيطالي

أعلن تياجو موتا، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بارما، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

يستضيف فريق يوفنتوس، اليوم الأربعاء، نظيره بارما على ملعب أليانز ستاديوم، في لقاء ينطلق في الحادية عشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الصربي دوشان فلاهوفيتش تشكيل يوفنتوس أمام بارما، رفقة الأمريكي تيموثي وياه والبرتغالي شيكو كونسيساو.

ويدعم التركي كينان يلدز مقاعد بدلاء اليوفي أمام بارما، بجانب نيكولو فاجيولي، في ظل غياب أركاديوز ميليك للإصابة.

وخرج يوفنتوس بتعادل مثير في المباراة الماضية، التي جمعته أمام إنتر ميلان في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، والتي انتهت بنتيجة 4-4.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، بينما يأتي بارما في المركز السابع عشر وفي رصيده 8 نقاط.

تشكيل يوفنتوس لمواجهة بارما

حراسة المرمى: جريجوريو

خط الدفاع: كامبياسو - جاتي - دانيلو - كابال

خط الوسط: لوكاتيلي - تورام - مكيني

وفي الهجوم: شيكو كونسيساو - دوشان فلاهوفيتش - تيموثي وياه.