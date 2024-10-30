علامات لا تنسى في حياة الفنان حسن يوسف السينمائية

رحل عن عالمنا نجم كان يمتلك موهبة البقاء والنجاح، مؤمنًا بأن حب الناس هو أهم رصيد الفنان، ارتدى في مشواره الفني المؤثر الكثير من الشخصيات بإبداع وإتقان واحتراف، عُرف في فترة بـ"الدنجوان" الذي تعشقه البنات، وتمنى كل شاب أن يكون مثله في خفة دمه وأناقته، نجح في الحصول على عدة ألقاب أبرزها، "الولد الشقي، وجاك ليمون العرب" لاعتماده على كوميديا الموقف.

حسن يوسف قبل أن يبدأ مشواره في السينما كان لاعبًا بالزمالك

بدأ الفنان حسن يوسف حياته لاعب كرة قدم في نادي الزمالك، وجمعت أسرته علاقة قوية مع الكابتن حنفي بسطان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية في الأربعينيات والخمسينيات، ومنه تعلم حسن يوسف كرة القدم، حتى أنه تقدم لاختبارات الناشئين بنادي الزمالك واجتازها بنجاح، وكان من الممكن أن يصبح أحد نجوم جيل الستينيات في فريق الكرة بالنادي لولا التحاقه بمعهد التمثيل ودخوله لعالم الفن.

أبرز المحطات السينمائية للولد الشقي

تربع الفنان حسن يوسف على عرش السينما المصرية في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي أثناء تقديمه عشرات الأفلام الناجحة التي أصبحت علامات لا تنسى في تاريخ السينما المصرية، لعل أبرزها، فيلم «سوق السلاح» مع وحش الشاشة فريد شوقي وعدد كبير من نجوم الوسط الفني.

فيلم للرجال فقط للنجم حسن يوسف

وفي عام 1962 قدم فيلم «في بيتنا رجل» عن قصة إحسان عبد القدوس وإخراج هنري بركات، وأيضًا فيلم «مافيش تفاهم» الذي قدمه في العام نفسه، أمام السندريلا الراحلة سعاد حسني ونبيلة عبيد وزينات صدقي، وذكر يوسف موقفًا عن هذا العمل وقال: "تخيلت سعاد حسني إنسانة مغرورة لأنه كان أول تعامل فني بينا، ولكن أثناء التصوير وجدتها إنسانة بسيطة جدًا وتلقائية ومرحة خلف الكواليس ولا تخاصم أحد، واعتبرتني أخا لها، وأنا أعتبرها أختا".

استمرت نجاحات حسن يوسف الفنية، حيث ظهر في فيلم نساء وذئاب مع النجمة الكبيرة هند رستم، مؤديًا دور "محسن"، ولاقى نجاحًا فنيًا وجماهيريًا باهرًا، استمر في تقديم شخصيات مميزة في كثير من الأفلام السينمائية مثل الأصدقاء الثلاثة، والحياة حلوة، وتفاحة آدم، و 3 لصوص، وشاطئ المرح، وشقة الطلبة، محققًا نجاحات متتالية ومؤكدًا على براعته في الكوميديا والتراجيديا.

لم تخلو مسيرة الفنان حسن يوسف من الأدوار الرومانسية التي أظهرت جانب آخر في موهبته، حيث قدم أدوارًا خالدة في أفلام مثل رحلة شهر العسل، وأسرار البنات، وشيء من العذاب، والحب والفلوس، والكدابين الثلاثة، وشباب في محنة، وقد تميز في كل منها بتقديم شخصيات تجمع بين الطابع الواقعي والتأثير العاطفي.

تواصل مسيرة حسن يوسف الفنية وانهالت العروض الفنية عليه، وقدم مجموعة من أروع أفلامه، لعل أبرزها: «للرجال فقط»، و«حكاية جواز»، و«العزاب الثلاثة»، و«آخر شقاوة»، و«الشياطين الثلاثة»، التي قدمها في عام 1964م.

وفي عام 1965 قدم "مطلوب أرملة"، و«الثلاثة يحبونها»، و«المغامرون الثلاثة»، و«الشقيقان»، كما قدم حسن أيضًا في عام 1966م، مجموعة متميزة من الأفلام لعل أبرزها، «تفاحة آدم»، و«الحياة حلوة»، و«إجازة صيف»، و«خان الخليلي»، كما قدم حسن يوسف فيلم «شاطئ المرح» مع النجمة المطربة نجاة الصغيرة، إضافة إلى أفلام «شقة الطلبة»، و«اللقاء الثاني» في عام 1967م، و«الزواج على الطريقة الحديثة»، و«7 أيام في الجنة»، و«السيرك»، و«شهر عسل بدون إزعاج»، و«نساء بلا غد» في عام 1968م.