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الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين تفعل الاستجابة الطارئة مع اقتراب إعصار كونج-ري القوي

الصين
الصين
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أطلق مركز الصين للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف، الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع اليوم /الأربعاء/، في مواجهة الفيضانات والأعاصير بمقاطعة تشجيانج الساحلية مع اقتراب إعصار كونج-ري القوي.

وأبقى المركز - وفقا لوكالة الأنباء الصينية- على الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع في مواجهة الفيضانات والأعاصير بمقاطعتي هاينان وفوجيان. وأرسلت وزارة إدارة الطوارئ الصينية أكثر من 4100 منقذ.

وحثت السلطات الصينية أيضا على اتخاذ خطوات ملموسة للاستعداد للإعصار القوي، الذي يُتوقع أن يتسبب في سقوط أمطار غزيرة على أجزاء من مقاطعة فوجيان ومقاطعة تشجيانج وشانجهاي ومقاطعة جيانجسو من اليوم حتى يوم الجمعة، حيث ستكون تشجيانج الأكثر تضررا.

الصين الفيضانات إعصار كونج ري شانجهاى