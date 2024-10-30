بايرن ميونخ بالقوة الضاربة أمام ماينز في كأس ألمانيا

أعلن البلجيكي فينسنت كومبابي، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ماينز، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ألمانيا.

يحل فريق بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره ماينز بملعب ميوا أرينا، في لقاء ينطلق في الحادية عشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل بايرن ميونخ مباراة ماينز بالقوة الهجومية الضاربة، حيث يقود الهجوم، الإنجليزي هاري كين، وجمال موسيالا وسيرج جنابري وليروى ساني.

ويسعى البايرن لتحقيق الفوز على ماينز؛ لمواصلة مشواره في كأس ألمانيا، وتفادي مفاجآت البطولة، التي كان أبرزها توديع بوروسيا دورتموند للمسابقة بعد الخسارة فولفسبورج.

ويجلس كينجسلي كومان على مقاعد بدلاء بايرن ميونخ، بجانب توماس مولر ومايكل أوليسي وماتياس تيل، وليون جورتسيكا.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة ماينز في كأس ألمانيا

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كونراد لايمر - كيم مين جاي - إريك داير - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جواو بالينيا - جوشوا كيميش - جمال موسيالا

وفي الهجوم: ليروى ساني - هاري كين - سيرج جنابري.