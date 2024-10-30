المصري يسجل هدفه الثاني في مرمى طلائع الجيش

سجل اللاعب محمود حمادة في الدقيقة ٨٧ الهدف الثاني لصالح فريقه المصري أمام طلائع الجيش على إستاد السويس ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم الفريق المصري على نظيره فريق طلائع الجيش، حيث جاء الهدف الأول عن طريق صلاح محسن لاعب المصري في الدقيقة ٥١ من الشوط الثاني، بتسديدة راسية في شباك طلائع الجيش .

وكان قد حسم التعادل السلبي دون أهداف الشوط الأول من المباراة .

وشهدت الدقيقة ٢٠ من عمر المباراة أول بطاقة حمراء مباشرة من نصيب إسلام محارب لاعب فريق طلائع الجيش بعد التدخل بتهور على قدم أحمد القرموطي لاعب المصري .

وفي الدقيقة ال ٣٥ اهدر اللاعب كريم طارق لاعب طلائع الجيش، كرة صاروخية لتستقر خارج شباك المصري .

وتوقف اللقاء في الدقيقة ٣٧ لعلاج كريم طارق بعد اصطدامه من اللاعب أحمد القرموطي لاعب المصري ، ليستأنف اللعب مرة أخرى في الدقيقة ٣٨.

جاء تشكيل المصري كالتالي :

محمود جاد في حراسة المرمى.

في الدفاع: أحمد عيد، كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو سعداوي.

في الوسط: محمود حمادة، محمد مخلوف، فخر الدين بن يوسف، خالد الغندور، أحمد القرموطي.

في الهجوم: صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء: "محمود حمدي، محمد هاشم، حسن علي، ميدو جابر، يوسف الجوهري، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي، بابا بادجي.

تشكيل طلائع الجيش جاء كالتالي:

محمد شعبان في حراسة المرمى.

في الدفاع: فتح الله، خالد سطوحي، أحمد متعب، عبد الحميد زولا.

في الوسط: حميد ماو، إسلام محارب، عماد فتحي، كريم طارق، يسري وحيد.

في الهجوم: جودوين شيكا.على مقاعد البدلاء: "عمرو رضوان، عمرو طارق، أحمد سمير، رحب عمران، باسم مرسي، فريد شوقي، علي حمدي، أحمد الشيخ، موسى دياوارا".

