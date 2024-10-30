وزير الشباب يشهد ملتقى تحديات ترسيخ وتأصيل الهوية المصرية القديمة

في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، شهد وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ ملتقى "تحديات ترسيخ وتأصيل الهوية المصرية القديمة"، بمتحف آثار بني سويف، والتي يُنظمها شبابها بالتعاون مع متحف آثار بني سويف ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

عبر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بتنظيم الملتقي الذي يهدف إلي تعزيز الهوية الثقافية المصرية من خلال الرياضة والشباب، كجزء من الجهود لتعزيز الهوية الوطنية وتمكين الشباب من فهم تاريخهم وثقافتهم.



تضمن الملتقى ورش عمل ومحاضرات تهدف إلى تعزيز الوعي بتاريخ مصر العريق وتراثها الثقافي، وكيفية دمجهما في الأنشطة الشبابية والرياضية. كما تم استعراض بعض المبادرات التي تهدف إلى جعل الشباب أكثر ارتباطًا بتراثهم الثقافي، وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تعزز هذا الارتباط.



