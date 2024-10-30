حبس عامل قتل «قهوجي» بسبب خلافات بينهما في مصر الجديدة

امرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس عامل متهم بقتل قهوجي بسبب خلافات بينهما في مصر الجديدة 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية .

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط أحدهما قتيلا.

علي الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين عامل وقهوجي بمقهى وبمحل عصير بسبب خلافات بينهما.

وأضافت التحريات أن العامل بمحل عصير أقدم علي طعن القهوجي طعنة نافذة اسقطته قتيلا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.