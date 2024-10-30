موقف محمد صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة برايتون في كأس كاراباو

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة برايتون، خلال المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

يحل فريق ليفربول، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره برايتون بملعب أميكس، في لقاء ينطلق في العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يجلس محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام برايتون، ضمن تعديلات سلوت على تشكيل الريدز لإراحة بعض نجوم الفريق.

يقود الكولومبي لويس دياز، هجوم حمر الميرسيسايد أمام برايتون، رفقة الهولندي كودي جاكبو وكورتيس جونز.

وكان محمد صلاح سجل هدف تعادل ليفربول أمام أرسنال، في المباراة الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول لمواجهة برايتون في كأس كاراباو

حراسة المرمى: جاروس

خط الدفاع: كونور برادلي - جاريل كوانساه - جو جوميز - أندرو روبرتسون

خط الوسط: واتارا إيندو - مورتون - دومينيك سوبوسلاي

وفي الهجوم: لويس دياز - كودي جاكبو - كورتيس جونز.