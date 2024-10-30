رئيس "النواب اللبناني": ليس هناك أي نية لتغيير نص القرار 1701

شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الأربعاء على أنه ليس هناك أي نية لتغيير نص القرار 1701.

وقال بري - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام - "إنه رغم تريث لبنان الرسمي في استباق النتائج، فإنه يود تذكير الجميع بالخطوط العريضة التي تم التوصل إليها مع المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين، والتي تتعلق بوقف النار ونشر الجيش اللبناني في الجنوب تمهيدًا لتطبيق القرار الدولي 1701".

ونفى بري أن يكون هوكشتاين قد أشار إلى القرار 1559 أو إحلال قوات متعددة الجنسية محل قوات الطوارئ الدولية الموجودة في جنوب الليطاني، مشيرا إلى أنه أنجز كل النقاط المتعلقة بوقف النار ونشر الجيش وتطبيق القرار 1701، وهو في انتظار أن يتفاهم هوكشتاين مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حول ما تم إنجازه.

وأكد أن لبنان مستعد للالتزام بالاتفاقات بمجرد تفاهم هوكشتاين مع نتنياهو، مشددا على ضرورة توفير الضمانات اللازمة لتنفيذ الاتفاق.